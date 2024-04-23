Стало известно, почему Овечкин не смог забить в матче с «Рейнджерс»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев объяснил низкую результативность российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«С ним играли очень плотно, ему не давали шансов, достаточно большое количество блокированных бросков. Причем со стороны обеих команд. Самоотверженная игра «Рейнджерс». Ну и, опять же, может быть, здесь не хватило удачи Александру попасть в створ ворот», — заявил он.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Овечкин провел на льду 19 минут и 36 секунд (третий показатель среди нападающих), но не нанес в створ ворот ни одного броска, отметился двумя хитами и завершил игру с показателем полезности «-1».

Комментаторы во время матча отметили, что против Овечкина во время большинства персонально действовал Крис Крайдер.

«Рейнджерс» повели в серии со счетом 1-0. Вторая встреча между этими командами пройдет также в Нью-Йорке. Игра состоится в ночь на 24 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 по московскому времени.

Команда из Нью-Йорка заняла первое место в Национальной хоккейной лиге по итогам регулярного чемпионата. «Рейнджерс» набрали 114 очков в 82 матчах. «Вашингтон» заработал 91 очко и вышел в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции.

Ранее Овечкину предрекли вылет из Кубка Стэнли от «Рейнджерс» без побед.