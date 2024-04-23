Стало известно, какая команда в НХЛ не должна была выйти в плей-офф

Комментатор Филипп Майков, участник подкаста «Скользкий лед», а также автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему «Вашингтон Кэпиталз» не должен был выходить в плей-офф, заявив, что в Кубок Стэнли должны были пробиться «Детройт» или «Питтсбург».

«Вашингтон» не свое место занимает. Ну вот серьезно, кто бы мне там что ни говорил. За «Вашингтон» я сам начал немножечко притапливать зимой, потому что, знаешь, вот эта команда постоянных «отскоков», сколько раз ей везло в этом сезоне?! И мне просто в какой-то момент стало казаться, что, ну, может, в этом есть какая-то система, может, не просто так. Невозможно раз за разом «отскакивать». И я как будто даже стал видеть, почему «Вашингтон» действительно держится в гонке. Но концовка сезона… Мне так безумно жалко «Детройт». Вот их последние четыре матча. Вот эти овертаймы подряд и проигранный овертайм «Питтсбургу». Ну, это такие эмоции. Это такой кайф от хоккея, от игры и от того, как «Детройт» играл. Вот мне безумно жаль «Детройт», — подчеркнул Майков.

«Вашингтон» вышел в розыгрыш Кубка Стэнли, набрав 91 очко при разности заброшенных и пропущенных шайб -37. «Детройт» тоже набрал 91 балл в таблицу с разницей шайб +4, но уступил «Кэпиталз» восьмую строчку в конференции по дополнительным показателям, одержав на пять побед в основное время и овертаймах меньше (32 против 27).

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