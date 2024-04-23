Глушаков рассказал, что сделал бы с Промесом на месте «Спартака»

Российский полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал, что сделал бы с нидерландским нападающим Квинси Промесом на месте руководства московского «Спартака».

«Сначала поддержать, сначала за него впрягаться, потому что, во-первых, это легенда «Спартака», во-вторых, это действующий топ-футболист, который помогает «Спартаку». И если я не могу осилить это все и по закону его сажают, он не помощник команде, конечно, расторгнуть контракт и, может, даже оштрафовать его на определенную сумму», — заявил Глушаков.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее стало известно, когда состоится судебное заседание по экстрадиции Промеса.