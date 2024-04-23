«У меня болезнь, могу в 3 утра это делать»: Павлюченко о своем расстройстве

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко в интервью Лере Кудрявцевой рассказал о своей необычной привычке, за которую его ругает жена.

«Дома отвечаю за обувь. У меня правило: ребенок зашел домой — сразу обувь мыть. Обуви много. Меня это настолько раздражает! Я даже не переодеваюсь, беру обувь и сразу иду мою, все складываю.

Мы иногда с друзьями встречаемся — в ресторан сходим, в караоке. Можем приехать в 3 утра. В 2-3. Жена ругает: домой и спать. Нет! У меня болезнь. Я в 3 утра беру обувь и иду мыть. Больной!» — Павлюченко.

Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Его последним клубом было ногинское «Знамя». За свою карьеру форвард поиграл за «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм» и «Локомотив».

Павлюченко является трехкратным серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака». Дважды он выигрывал Кубок страны — с «Локомотивом» и «Спартаком».

В составе сборной России Павлюченко стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года.

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