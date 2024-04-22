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Ветеран ЦСКА призвал Акинфеева заканчивать карьеру

Ветеран ЦСКА Масалитин считает, что Акинфеев может осесть в запасе команды

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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал появление вратаря Владислава Торопа в стартовом составе армейцев на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» вместо капитана команды 38-летнего Игоря Акинфеева. В комментарии Legalbet он не исключил, что Акинфеев может прочно осесть на скамейке запасных.

Масалитин признался, что был удивлен решением главного тренера красно-синих Владимира Федотова выпустить Торопа в основе против «Ахмата». Эксперт выразил уверенность, что это решение тренер принимал после разговора с Акинфеевым, в противном случае это было бы неуважением к опытнейшему голкиперу. При этом Масалитин констатировал, что карьера Акинфеева подходит к завершению.

«Сейчас закончится сезон и надо разговаривать с Игорем: готов ли он дальше помогать? Он может приносить спокойствие команде даже нахождением в раздевалке. Не знаю, что ЦСКА придумает в следующем сезоне во вратарской линии. Может, там будет Помазун. Либо вот в такой роли захочет быть Акинфеев, либо закончит.

Если у него закрались сомнения, то уже лучше заканчивать. Только проводить Игоря надо достойно. Если же он почувствует силу, то может и продолжить», — полагает Масалитин.

ЦСКА дома уступил «Ахмату» со 1:2. Счет во втором тайме открыл Федор Чалов, реализовав пенальти, но затем красно-синие пропустили дважды. Стоит отметить, что с 19-й минуты москвичи играли в меньшинстве после прямого удаления Виллиана Роши. А на 89-й минуте, уже при счете 1:2, красную карточку получил Игорь Дивеев. Соответственно, оба они не помогут армейцам в дерби со «Спартаком», которое состоится в четверг, 25 апреля, на арене ЦСКА и начнется в 20:30 по столичному времени.

Ранее был назван ключевой матч сезона для «Сочи».

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