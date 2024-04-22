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Новосельцев заявил, что «Спартак» должен бороться за медали РПЛ

Новосельцев заявил, что его не удивило увольнение Абаскаля из «Спартака»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» заявил, что его не удивила отставка Гильермо Абаскаля из московского «Спартака», поскольку под его руководством клуб не смог включиться в борьбу за медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Отставка была ожидаемой, это событие могло произойти и в зимнее трансферное окно. Как оценить итоги работы Абаскаля? Для такого клуба, как «Спартак», существует только один критерий для оценивания — есть медаль на груди в конце сезона или нет», — сказал Новосельцев.

Также бывший защитник «Зенита» согласился с тем, что из-за ареста Квинси Промеса в Дубае «Спартак» значительно ослабел, однако отказался считать это оправданием для плохих результатов команды при Абаскале.

«Спартак» потерял одного из сильнейших футболистов в лиге, — конечно, это повлияет на клуб и его результаты. Но не на одном же Промесе держится клуб?» — сказал Новосельцев.

Абаскаль работал в «Спартаке» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Руководство клуба приняло решение уволить 35-летнего испанца после того, как команда проиграла «Сочи» (0:1), который занимает последнее место в турнирной таблице.

Ранее известный арбитр указал на ошибку судьи в матче «Ростов» — «Спартак».

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