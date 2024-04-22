В «Сочи» рассказали, какой матч будет для команды ключевым

Известный российский тренер, советник президента футбольного клуба «Сочи» по развитию молодежного футбола Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча команды против «Ахмата» в рамках вынесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии Legalbet он заметил, что эта игра будет определяющей.

Тарханов подчеркнул, что главный тренер сочинцев Роберт Морено Гонсалес проводит серьезную работу. Он заметил, что специалист помогает игрокам нарабатывать все их качества в каждом упражнении.

«С ребятами общаюсь, и они говорят, что после тренировок теперь ноги легкие. Он дает правильные упражнения команде.

Поможет ли эта легкость в Грозном? Разница небольшая, «Ахмат» рядом. Сейчас отставание четыре очка, если выиграть, то будет одно и хорошие шансы на спасение», — сказал Тарханов.

Эксперт констатировал, что команда чувствует давление от того, что замыкает турнирную таблицу. И игра с «Ахматом» станет ключевой для «Сочи», по мнению Тарханова.

Матч между «Ахматом» и «Сочи» состоится в четверг, 25 апреля. Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.

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