Бывший арбитр РПЛ указал на ошибку судьи в матче «Ростов» — «Спартак»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов считает, что на 12-й минуте матча между «Ростовом» и «Спартаком» надо было удалить игрока ростовской команды Максима Осипенко, передает «Чемпионат».

«На 12-й минуте, я считаю, Москалев ошибся. Судя по стоп-кадру, если для тебя это фол и ты назначаешь штрафной, то это красная карточка», — сказал Федотов.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1 в рамках чемпионата страны. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

«Спартак» после победы над «Ростовом» набрал 38 очков и догнал «Локомотив», идущий четвертым в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут против московского ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Ранее легенда «Спартака» призвал оставить Валерия Карпина в покое.