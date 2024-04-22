Дзюбу назвали проблемой «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об игре форварда команды Артема Дзюбы, назвав его проблемой для клуба, передает «Евро-Футбол.Ру»

«Сейчас, я считаю, что у «Локомотива» две проблемы: стабильная игра в обороне и центральный нападающий», — сказал Гуренко.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта с красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Пари НН». Встреча состоится 24 апреля. Команды выйдут на поле в 18:15 по московскому времени.

Ранее Дзюбе предрекли работу в Госдуме.