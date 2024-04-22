Евгения Медведева рассказала, что считает женской красотой

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что считает здоровье женской красотой, передает News.ru.

«Женская красота — это здоровье. Настоящая, натуральная красота — это когда ты смываешь макияж, снимаешь все лишнее с себя и остаешься прекрасной», — сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Евгения Медведева высказалась о смене гражданства фигуристами.