Спартак Гогниев жестко высказался о Глушакове

Бывший главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Спартак Гогниев объяснил, почему вступил в конфликт с полузащитником Денисом Глушаковым, который выступал за красно-черных с 2020 по 2022 год. Слова Гогниева приводит Legalbet.

Окончательный разлад в отношениях Гогниева и Глушакова произошел во время матча «Динамо» — «Химки» (6:1). Тренер заменил Глушакова на 35-й минуте, когда счет был уже 3:0 в пользу «Динамо». После этого полузащитник, не дождавшись конца матча, покинул стадион и отправился играть в Медийную футбольную лигу за команду Reality против «Амкала».

«Сначала у нас были нормальные отношения, — рассказал Гогниев. — Но потом — через несколько игр — я увидел, что Глушаков не делает определенные вещи, которые я просил. Я ему объяснил это, показал. Я понимал, что это футболист высокого уровня и интеллекта, что он был чемпионом, играл в топ-клубе. Но потом я понял, что некоторые вещи либо не доходят, либо не выполняются. Я делал выводы».

По мнению Гогниева, Глушаков считал себя тренером команды и рассуждал с позиции «старшего», что нарушало субординацию.

«Решения принимает тренер. Может, мы не сошлись, потому что он говорил с позиции силы. И мне пришлось сделать вывод, что он не со мной», — сказал Гогниев.

После ухода из «Химок» Глушаков подписал контракт с «Пари НН», за который провел семь матчей. Затем он выступал за костромской «Спартак», а с 2024 года защищает цвета ереванского «Урарту».

Ранее «Спартак» сделал обращение к болельщикам.