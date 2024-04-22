В WADA рассказали, почему китайских пловцов не отстранили как Валиеву

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель объяснил, почему российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована за употребление триметазидина, а китайские пловцы не были отстранены, отметив, что Валиева не представила доказательств своей невиновности, передает РИА Новости.

Венцель отметил, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено 2,1 нанограмма запрещенного вещества на один миллилитр, а в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже.

«В деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленного приема препарата за несколько дней до соревнований», — добавил Венцель.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Валиева получила работу на Первом канале.