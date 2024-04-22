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Медведева саркастически ответила Тарасовой

Медведева о словах Тарасовой, что она не вернется в спорт: спасибо, что сообщили

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российская фигуристка, чемпионка мира Евгения Медведева отреагировала на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о том, что она не вернется в спорт, передает News.ru.

«Татьяна Анатольевна, спасибо большое, что сообщили всем. Рада была бы, наверное, сама об этом сказать. Я из спорта никуда не уходила. Катаюсь в шоу катаюсь, в спектаклях. Приходите посмотреть, как я катаюсь в фигурном катании», — сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Медведева заявила, что лучше всех устроилась после карьеры фигуристки.

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