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Плющенко и Рудковская хотят завести дочь

Фигурист Плющенко и продюсер Рудковская: мы уже идем за дочкой

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Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена продюсер Яна Рудковская в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ заявили, что хотят завести дочь.

«Мы уже идем за дочкой. Может, девочек отдадим в хоккей, а может быть, будут заниматься гольфом или теннисом. Надо посмотреть по ребенку», — сказал Плющенко.

Старший сын Плющенко и Рудковской Саша заявил, что ему никого не надо и попросил родителей подождать.

Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко с 2009 года. Пара воспитывает двух сыновей. Первенец Александр родился в 2013-м. В 2020-м у них появился на свет второй малыш. Мальчика назвали Арсением.

В декабре 2023 года Рудковская сообщила, что члены семьи называют ее десятилетнего сына Александра Краб Крабычем. Прозвище появилось из-за того, что мальчик играет роль краба Себастьяна в шоу Евгения Плющенко «Русалочка».

Ранее продюсер Рудковская заявила, что надо поддержать атлетов, которые едут на Игры.

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