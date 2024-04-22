12-летний хоккеист ударил соперника клюшкой по голове

Грубая стычка между юными хоккеистами произошла во время матча Национальной детской хоккейной лиги (НДХЛ) среди игроков до 13 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент случился во время второго периода проходившего в Долгопрудном матча между московскими «Белыми медведями» и «Технопулом» из Балашихи. 12-летний нападающий московской команды ударил соперника клюшкой сзади, сломав ее об шлем. Его соперник ответил тем, что бросил в него обломок клюшки, после чего юные хоккеисты попытались начать драку, однако быстро были остановлены судейской бригадой.

Оба получили удаления до конца матча, который завершился победой «Белых медведей» со счетом 6:2.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. В феврале 2024 года отстранение вновь было продлено.

Ранее российский голкипер повторил достижение Гашека в плей-офф НХЛ.