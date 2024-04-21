Мостовой объяснил разгромную победу «Спартака» над «Ростовом»

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой связал разгромную победу «Спартака» над «Ростовом» с увольнением Гильермо Абаскаля с поста тренера красно-белых. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я ожидал увидеть победу «Спартака» в этом матче. Конечно, без Гильермо «Спартак» играет лучше. Я об этом говорил полтора года. Ушел человек, который случайно попал в клуб. Его убрали, и слава Богу. Команда раскрепостилась, команда получает удовольствие от того, что все залетает. «Спартак» сейчас в приподнятом настроении. Главное, что произошло — это отъезд постороннего человека», — сказал Мостовой.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

«Спартак» после победы над «Ростовом» набрал 38 очков и догнал «Локомотив», идущий четвертым в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые сыграют с ЦСКА.

Ранее Гладилин заявил, что у Слишковича все нормально в «Спартаке».