Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боксер Девин Хейни потерпел первое поражение в карьере

Чемпион WBC Девин Хейни Райану Гарсии

close
100%
John Locher/AP

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни потерпел первое поражение в карьере, уступив Райану Гарсии.

Бой продлился все 12 раундов. Гарсия победил раздельным решением судей. По ходу поединка Гарсия несколько раз отправлял Хейни в нокдаун.

Гарсия не получил титул из-за того, что не вписался в лимит весовой категории.

Хейни дебютировал на профессиональном ринге одержав победу техническим нокаутом в первом раунде над мексиканцем Гонсало Лопесом, это произошло 11 декабря 2015 года, когда Хейни было 17 лет. Летом 2023 года был арестован за незаконное скрытое хранение огнестрельного оружия в автомобиле, однако прокуратура Лос-Анджелеса не стала возбуждать уголовное дело.

В прошлом поединке Хейни одолел Реджиса Прогрейса. Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Хейни единогласным решением судей.

Гарсия имеет в своей карьере 25 побед и одно поражение. В любительском боксе Райан провел 230 официальных боев, в них одержал 215 побед и потерпел 15 поражений.

Ранее тренера по боксу отстранили от работы за домогательства.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами