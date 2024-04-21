Боксер Девин Хейни потерпел первое поражение в карьере

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни потерпел первое поражение в карьере, уступив Райану Гарсии.

Бой продлился все 12 раундов. Гарсия победил раздельным решением судей. По ходу поединка Гарсия несколько раз отправлял Хейни в нокдаун.

Гарсия не получил титул из-за того, что не вписался в лимит весовой категории.

Хейни дебютировал на профессиональном ринге одержав победу техническим нокаутом в первом раунде над мексиканцем Гонсало Лопесом, это произошло 11 декабря 2015 года, когда Хейни было 17 лет. Летом 2023 года был арестован за незаконное скрытое хранение огнестрельного оружия в автомобиле, однако прокуратура Лос-Анджелеса не стала возбуждать уголовное дело.

В прошлом поединке Хейни одолел Реджиса Прогрейса. Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Хейни единогласным решением судей.

Гарсия имеет в своей карьере 25 побед и одно поражение. В любительском боксе Райан провел 230 официальных боев, в них одержал 215 побед и потерпел 15 поражений.

Ранее тренера по боксу отстранили от работы за домогательства.