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Российский хоккеист НХЛ едва не повторил клубный рекорд

Игрок «Каролины» Кузнецов едва не повторил клубный рекорд 33-летней давности

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TheHersheyBears/X

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Кузнецов набрал два очка (1+1) в первом матча серии плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 3:1. Кузнецов вышел на второе место по количеству очков в дебютном матче для игрока за клуб в плей-офф НХЛ в истории франшизы. Рекордсменом по этому показателю является Джон Каллен. В 1991 году он набрал три очка в дебютном матче в плей-офф за «Каролину».

Кузнецов в текущем сезоне отметился 17 (6+11) очками при показателе полезности -10 в 43 матчах в составе «Вашингтон Кэпиталз». Он воспользовался программой психологической помощи хоккеистам и до трейда в «Каролину» был переведен в фарм-клуб «столичных», но не успел сыграть за него ни одного матча.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Также сборная России не сыграет на турнире сборных, организованном НХЛ, запланированном на 2025 год.

Ранее стало известно, почему Кузнецова перевели во второе звено «Каролины» из четвертого.

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