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Два футболиста ЦСКА пропустят дерби со «Спартаком»

Футболисты ЦСКА Файзуллаев и Роша пропустят дерби со «Спартаком»

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Александр Вильф/РИА Новости

Футболисты московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев и Виллиан Роша не смогут сыграть в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака».

Файзуллаев пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. Роша не выйдет на поле из-за того, что в матче против грозненского «Ахмата» он получил прямую красную карточку.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20.30 по московскому времени.

После 23 туров красно-белые, набрав 35 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Зенит», у которого 47 набранных очков. «Краснодар» после победы над «Факелом» приблизился к петербуржцам на расстояние одного очка. ЦСКА занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 37 баллов.

В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стал известен фаворит гонки за должность тренера «Спартака».

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