Бывший член ЭСК РФС будет работать на Евро-2024

Бывший член экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Франк Де Блекере включен в список десяти наблюдателей, которые будут оценивать работу арбитров на Евро-2024, передает «Спорт-Экспресс».

Также Де Блекере успел в этом сезоне принять участие в эксперименте Турецкой федерации футбола (ТФФ), работая видеоинспектором.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В последний раз сборная России играла в официальном матче осенью 2021 года, когда на выезде уступила Хорватии (0:1).

Де Блекере судил матчи чемпионатов мира 2006 и 2010 годов, а также обслуживал игры Евро-2008. С 1999 по 2003 год он признавался лучшим арбитром Бельгии.

Ранее российским судьям предложили отрубать пальцы и вырывать ногти.