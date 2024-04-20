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Главный тренер «Енисея» предложил отправить женщину-арбитра в Махачкалу

Главный тренер «Енисея» Тихонов о судье Опейкиной: отправьте ее в Махачкалу

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Виталий Невар/РИА Новости

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов после матча Первой лиги со «СКА-Хабаровск» раскритиковал главного арбитра встречи Веру Опейкину, передает «Чемпионат».

«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Назначьте ее на матч «Родина» — «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется. Мне арбитр РПЛ сказал, что она ошибочно назначила пенальти», — сказал Тихонов.

«Енисей» проиграл со счетом 0:3.

В турнирной таблице Первой лиги «Енисей» идет на десятом месте. «СКА-Хабаровск» идет на 12-й строчке.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В последний раз сборная России играла в официальном матче осенью 2021 года, когда на выезде уступила Хорватии (0:1).

Ранее бывший президент «Спартака» выступил против женщин в футболе.

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