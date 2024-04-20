Стало известно, почему Акинфеев не сыграет с «Ахматом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил отсутствие Игоря Акинфеева в стартовом составе на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» плотным графиком, передает «Матч ТВ».

«Посмотрите на напряженный график — это седьмая игра в течение месяца. И график становится лишь плотнее. Все получат игровую практику», — сказал Федотов.

ЦСКА сыграет с «Ахматом» 20 апреля. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени. Ворота армейцев будет защищать Илья Тороп.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 750 матчей за красно-синих. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер отпраздновал 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

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