«Вашингтон» Овечкина признан худшим участником плей-офф НХЛ

Авторитетный американский спортивный портал The Score разместил «Вашингтон Кэпиталз» на последнем месте рейтинга участников предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

По версии создателей рейтинга, у «столичных» наименьшие шансы среди всех 16 команд, отобравшихся по итогам регулярного чемпионата в плей-офф, на победу в турнире.

Лидером рейтинга стал «Нью-Йорк Рейнджерс», где выступает российский нападающий Артемий Панарин. На втором месте расположился «Даллас Старз», на третьем — «Флорида Пантерз». В топ-5 также попали »Каролина Харрикейнз» и «Виннипег Джетс».

Овечкин вместе с «Вашингтоном» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Филадельфию» 2:1 и стал участником плей-офф. Команда сыграет в первом раунде с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее «Металлургу» предрекли появление новых героев в финале Кубка Гагарина.