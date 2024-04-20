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«Меня мало волнует»: Карпин заявил, что не интересуется будущим юной звезды сборной России

Карпин заявил, что его не волнует будущее полузащитника «Локомотива» Пиняева

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью «Советскому спорту» заявил, что не обращает внимание на слухи вокруг полузащитника столичного «Локомотива» Сергея Пиняева.

По его словам, 19-летний футболист должен сам озаботиться вопросами о своем будущем.

«Рано ли ему переезжать в Европу? Вообще ничего не думаю по этому поводу, его жизнь, его карьера. Интерес британских клубов? Меня это мало волнует, первый раз слышу», — заявил Карпин.

Пиняев в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел за «Локомотив» 22 матча, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». Ранее полузащитник выступал за самарские «Крылья Советов» и «Чертаново». Вместе с Никитой Салтыковым в 2024 году Пиняев был номинирован на международную премию лучшему молодому игроку Европы Golden Boy.

С 2022 года Пиняев вызывается в сборную России. 26 марта 2023 года забил свой первый мяч за сборную России в товарищеском матче против сборной Ирака, став самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан может вернуться в футбол.

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