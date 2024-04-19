Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФС рассказали, сколько Дзюбе осталось играть в футбол

Тренер Гаджиев считает, что Дзюба может играть в футбол еще несколько лет

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Президент махачкалинского «Динамо», член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы в том случае, если по окончании текущего сезона он покинет «Локомотив». В беседе с «Газетой.Ru» специалист допустил, что Дзюба может играть еще несколько лет в России или в Китае, где, по слухам, в его переходе заинтересован главный тренер «Шанхай Шэньхуа», экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий.

«Думаю, что здоровье Дзюбы позволяет ему играть еще несколько лет. Понятно, что мой диагноз может быть ошибочным, я сужу только на основании собственного опыта и наблюдений. Но если у него со здоровьем все нормально, то он вполне потянет пару лет еще.

Примерно, когда игроки долго играли, мы можем вспомнить немало. Если бы, например, речь шла о том, потянет ли Дзюба в какой-нибудь большой команде на Западе, которая играет в Лиге чемпионов, то здесь у меня были бы сомнения. Но пару лет играть в Китае или в России — не в «Локомотиве», — думаю, он сможет, учитывая то, за счет чего он играет. Он играет не за счет большого объема передвижений, не за счет скоростных действий. А вот в рамках штрафной площадки в присущей ему манере он может сохранить силовые качества. В этом возрасте они еще не теряются так, как, скажем, скорость», — указал Гаджиев.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее в РФС не исключили финансовых разногласий между «Локомотивом» и Антоном Миранчуком.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами