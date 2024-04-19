В РФС рассказали, сколько Дзюбе осталось играть в футбол

Президент махачкалинского «Динамо», член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы в том случае, если по окончании текущего сезона он покинет «Локомотив». В беседе с «Газетой.Ru» специалист допустил, что Дзюба может играть еще несколько лет в России или в Китае, где, по слухам, в его переходе заинтересован главный тренер «Шанхай Шэньхуа», экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий.

«Думаю, что здоровье Дзюбы позволяет ему играть еще несколько лет. Понятно, что мой диагноз может быть ошибочным, я сужу только на основании собственного опыта и наблюдений. Но если у него со здоровьем все нормально, то он вполне потянет пару лет еще.

Примерно, когда игроки долго играли, мы можем вспомнить немало. Если бы, например, речь шла о том, потянет ли Дзюба в какой-нибудь большой команде на Западе, которая играет в Лиге чемпионов, то здесь у меня были бы сомнения. Но пару лет играть в Китае или в России — не в «Локомотиве», — думаю, он сможет, учитывая то, за счет чего он играет. Он играет не за счет большого объема передвижений, не за счет скоростных действий. А вот в рамках штрафной площадки в присущей ему манере он может сохранить силовые качества. В этом возрасте они еще не теряются так, как, скажем, скорость», — указал Гаджиев.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее в РФС не исключили финансовых разногласий между «Локомотивом» и Антоном Миранчуком.