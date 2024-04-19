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«Краснодар» вплотную приблизился к «Зениту» после победы в 25 туре РПЛ

«Краснодар» обыграл «Факел» и приблизился к «Зениту» на расстояние одного очка

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Виталий Тимкив/РИА Новости

В рамках 25 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» принимал на своем поле воронежский «Факел». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота. А в середине второго тайма гол забил вингер краснодарцев Виктор Са. Кордоба покатил на бразильца, который в касание с линии штрафной пробил в дальний нижний угол.

За пять минут до конца встречи Кордоба отличился сам, обокрав защитника в его штрафной площади.

После этого матча подопечные Мурада Мусаева набирают 46 очков и сокращают отставание от лидирующего в таблице РПЛ «Зенита». У петербуржцев на одно очко больше и одна игра в запасе. Сине-бело-голубые 21 апреля сыграют с «Оренбургом». Тройку лидеров замыкает «Динамо». Москвичи в этом туре встретятся с «Пари Нижний Новгород» на выезде.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее было названо условие, при котором Дзюба закончит с футболом.

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