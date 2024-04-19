Главный тренер «Динамо» раскритиковал российское пиво и нарвался на ответ

Бывший игрок московского «Динамо», «Спартака-2» и «Ростова» Виталий Дьяков ответил главному тренеру бело-голубых Марцелу Личке, который раскритиковал качество пива в России. Слова экс-защитника приводит Legalbet.

«Просто надо знать хорошие места. Наверное, их у нас не так много, но хорошее и качественное пиво найти можно. В Чехии все-таки с этим выбор побольше, но у нас надо поискать получше.

Готов пригласить Личку к себе домой и за кальяном собственного приготовления с качественным российским пивом поговорить с ним о футболе и его «Динамо». Пусть обращается в любую секунду!» — сказал Дьяков.

Ранее Личка в интервью Sport24 заявил, что в России ему не хватает «хорошего чешского пива» и национального блюда «вепрево колено» (свиной рульки).

46-летний специалист возглавил «Динамо» в июне 2023 года и заключил контракт на один сезон с возможностью продления еще на два года. До этого он тренировал «Оренбург» — с 2020 года.

В сезоне-2023/24 «Динамо» под руководством Лички идет на третьем месте в Российской премьер-лиге (РПЛ). На счету бело-голубых 38 очков.

Ранее в европейском клубе выразили желание пригласить Дзюбу.