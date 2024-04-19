В «Манчестер Сити» заявили, что не собираются покупать российского игрока

В английском «Манчестер Сити» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику сборной России и «Локомотива» Сергея Пиняева. Слова представителя клуба передает РИА Новости.

«Манчестер Сити» не собирается подписывать Сергея Пиняева», — сказали в клубе.

Пиняев в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел за «Локомотив» 22 матча, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

С 2022 года Пиняев вызывается в сборную России. 26 марта 2023 года забил свой первый мяч за сборную России в товарищеском матче против сборной Ирака, став самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Англии выразили уверенность, что правительство не разрешит российскому игроку перейти в клуб АПЛ.