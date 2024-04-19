Экс-тренер сборной России объяснил, почему «Краснодар» уволил Ивича

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил перспективы «Краснодара» на заключительном этапе текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что команда еще может побороться за первенство, а также указал на ключевую ошибку бывшего наставника «быков» Владимира Ивича.

«У «Краснодара» есть очень хорошие возможности и шансы, чтобы сохранить инерцию первого круга. Но, к сожалению, проблемой для Ивича был подготовительный период. Он очень сложен для тренера, не имеющего практики. Вся подготовка форсировалась с тем, чтобы выйти в оптимальном состоянии, но, к сожалению, этого не получилось, команда стала терять очки. Думаю, этот фактор повлиял на последующие шаги в отношении Ивича», — считает Бышовец.

На зимнюю паузу «Краснодар» ушел лидером премьер-лиги, однако после возобновления турнира команда провела ряд неудачных матчей, после чего Ивич был отправлен в отставку, а его сменил уже руководивший черно-зелеными в 2018-2021 годах Мурад Мусаев. В настоящее время после 23 туров «Краснодар» идет на втором месте, набрав 43 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Зенита».

В 24-м туре «быки» примут на своем поле воронежский «Факел», матч состоится в пятницу, 19 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Зенит» в воскресенье, 21 апреля, дома сыграет с «Оренбургом».

Ранее Бышовец назвал главную проблему «Локомотива».