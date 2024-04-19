Широков рассказал, кто мешает «Краснодару» выиграть РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что руководство «Краснодара» мешает клубу выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Краснодар» все еще имеют шансы на чемпионство. Просто ментально не могут это принять. Это идет от руководства клуба. Сами руководители не верят в это Они считают себя футбольной периферией», — сказал Широков.

Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России со счетом 2:1. Встреча состоялась 13 апреля.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает второе место, набрав 43 очка. «Зенит» располагается на первой строчке. Подопечные Сергея Семака имеют в активе 47 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Команда Марцела Лички сумела набрать 38 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Оренбургом», а «Краснодар» — с воронежским «Факелом».

Ранее экс-тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что не сомневается в победе «Зенита» в РПЛ.