Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто может тренировать «Спартак» до конца сезона

Metaratings: Слишкович может остаться тренером «Спартака» до конца сезона

close
100%
Михаил Киреев/РИА Новости

Владимир Слишкович может остаться на должности исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» до конца текущего сезона, передает Metaratings.

Отмечается, что срок работы Слишковича в клубе зависит от переговоров с новым главным тренером, а после ухода из команды Гильермо Абаскаля атмосфера в команде улучшилась.

14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды после поражения от «Сочи» в чемпионате страны. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. Он ранее работал в качестве главного тренера в боснийском «Зриньски». Слишкович трудится в структуре «Спартака» с 2022 года.

Под его руководством красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» в Кубке России (0:0). Первый матч москвичи проиграли со счетом 1:2. Теперь «Спартак» встретится с «Динамо» в Пути регионов в Кубке России.

Ранее экс-футболист Роман Широков заявил, что «Спартаку» нужен российский тренер.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами