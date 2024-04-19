Стало известно, кто может тренировать «Спартак» до конца сезона

Владимир Слишкович может остаться на должности исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» до конца текущего сезона, передает Metaratings.

Отмечается, что срок работы Слишковича в клубе зависит от переговоров с новым главным тренером, а после ухода из команды Гильермо Абаскаля атмосфера в команде улучшилась.

14 апреля «Спартак» уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды после поражения от «Сочи» в чемпионате страны. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. Он ранее работал в качестве главного тренера в боснийском «Зриньски». Слишкович трудится в структуре «Спартака» с 2022 года.

Под его руководством красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» в Кубке России (0:0). Первый матч москвичи проиграли со счетом 1:2. Теперь «Спартак» встретится с «Динамо» в Пути регионов в Кубке России.

Ранее экс-футболист Роман Широков заявил, что «Спартаку» нужен российский тренер.