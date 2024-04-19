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Моуринью рассказал, за кого он будет болеть в Лиге чемпионов

Тренер Моуринью рассказал, что будет болеть за «Реал» в Лиге чемпионов

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Global Look Press

Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что будет болеть за мадридский «Реал» в Лиге чемпионов, передает Madrid Xtra в соцсетях.

«Мне бы хотелось, чтобы Лигу чемпионов выиграл «Реал Мадрид». Клуб и Карло Анчелотти этого заслуживают», — сказал Моуринью.

В ответном матче четвертьфинала «Реал» в гостях играл с «Манчестер Сити», основное время завершилось со счетом 1:1. За «Реал» отличился Родриго, поразивший ворота Эдерсона на 12-й минуте. В составе «Манчестер Сити» точным ударом отметился Кевин Де Брейне, отличившийся на 76-й минуте после ошибки Антонио Рюдигера. Поскольку первая игра этих команд также окончилась вничью, 3:3, победитель определялся в серии пенальти, в которой точнее оказались игроки «Реала» (4:3).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале мадридцы сыграют с «Баварией», которая, в свою очередь, выбила из розыгрыша турнира лондонский «Арсенал».

Моуринью был главным тренером «Реала» с 2010 по 2013 год.

Ранее Экс-игрок сборной России объяснил, почему «Реал» может выйти в финал Лиги чемпионов.

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