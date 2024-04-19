Экс-игрок сборной России объяснил, почему «Реал» может выйти в финал ЛЧ

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива», экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от противостояния мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов. В комментарии «Газете.Ru» он назвал соперников равными, отметив при этом, что допускает выход в финал «Реала».

«Среди тех, кто играет в полуфинале Лиги чемпионов, уже явного фаворита быть не может, и все команды равны. Но «Реал» благодаря своей магии может пройти дальше», — считает Булыкин.

В ответном матче четвертьфинала «Реал» в гостях играл с «Манчестер Сити», основное время завершилось со счетом 1:1. За «Реал» отличился Родриго, поразивший ворота Эдерсона на 12-й минуте. В составе «Манчестер Сити» точным ударом отметился Кевин Де Брейне, отличившийся на 76-й минуте после ошибки Антонио Рюдигера. Поскольку первая игра этих команд также окончилась вничью, 3:3, победитель определялся в серии пенальти, в которой точнее оказались игроки «Реала» (4:3).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале мадридцы сыграют с «Баварией», которая, в свою очередь, выбила из розыгрыша турнира лондонский «Арсенал».

Ранее Булыкин заявил, что «Бавария» приложила все усилия, чтобы победить «Арсенал».