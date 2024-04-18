Отстранение России от ОИ-2024 назвали беспределом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что Россия должна предъявить финансовые претензии за отстранение от участия в парижской Олимпиаде и иных соревнованиях, до которых отечественные атлеты оказались не допущены.

По его словам, наша страна должна предъявить также претензии и морального характера.

«Это полный беспредел! Странная история, которая касается международной ситуации, где попирается все. Самое страшное, что у мальчишек и девчонок, которые мечтали встать вровень с великими, отобрали это право», — заявил Фетисов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее сообщалось, что Украина хочет запретить 15 россиянам участвовать в ЧЕ по дзюдо.