«Спартаку» дали совет насчет тренера

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что руководству красно-белых не стоит принимать решение о новом наставнике до конца текущего сезона.

По его мнению, отработать остаток чемпионата должен исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.

«Он должен доработать. Матчи предстоят серьезные, и со всеми надо будет играть в полную силу. Если ребята будут выкладываться и сражаться как в матче с «Зенитом», то игра пойдет», — заявил Гладилин.

17 апреля «Зенит» на своем поле принимал «Спартак» в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ в Кубке России. Встреча завершилась со счетом 0:0. «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ благодаря победе в первой игре со счетом 2:1. Теперь «Спартак» встретится с «Динамо» в полуфинале Пути регионов в Кубке России. Во второй игре померяются силами «Ростов» и «Балтика». «Зенит» сыграет в финале Пути РПЛ в Кубке России с ЦСКА.

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