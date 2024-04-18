Махачев показал, как болел за «Реал» в игре против «Манчестер Сити»

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором показал, как поддерживал мадридский «Реал» по ходу ответной игры четвертьфинальной стадии турнира против «Манчестер Сити».

Спортсмен выложил видео, как наблюдает за матчем по телеэкрану, отметив Хабиба Нурмагомедова.

«С детства за «Реал», — написал Махачев.

Встреча завершилась со счетом 1:1. За «Реал» отличился Родриго, поразивший ворота Эдерсона на 12-й минуте. В составе «Манчестер Сити» точным ударом отметился Кевин Де Брейне, отличившийся на 76-й минуте после ошибки Антонио Рюдигера. В серии пенальти точнее оказались игроки «Реала» (4:3).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале мадридский клуб сыграет с мюнхенской «Баварией».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее судья UFC извинился перед российским бойцом.