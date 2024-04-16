«ПСЖ» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» оказался сильнее каталонской «Барселоны».

Встреча прошла в Барселоне на Олимпийском стадионе в присутствии 50 309 зрителей и завершилась волевой победой гостей со счетом 4:1. В составе победителей в первом тайме отличился Усман Дембеле с передачи Брэдли Баркола. Во втором тайме поочередно забили Витинья и Килиан Мбаппе, сначала реализовавший пенальти, а затем завершивший на 89-й минуте контратаку своей команды.

У сине-гранатовых единственный мяч забил Рафинья, ему ассистировал Ламин Ямал. На 29-й минуте в составе «Барселоны» за фол последней надежды удалился Роналд Араухо, на 56-й минуте красную карточку получил главный тренер Хави.

Первая игра, прошедшая 10 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Барселоны». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что фанаты «Барселоны» перепутали автобусы и забросали петардами своих же игроков.