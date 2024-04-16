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Фигуристка Трусова рассказала, как пыталась вернуть отношения с Кондратюком

Фигуристка Трусова заявила, что пыталась вернуть Кондратюка

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markninetyninth/Telegram

Серебряная призерка зимних Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова в интервью Okko рассказала, что пыталась восстановить отношения с фигуристом Марком Кондратюком.

Спортсменка заявила, что Марк поставил ее перед фактом расставания без дополнительных объяснений.

«С Марком мы расстались давно. Расстались по его инициативе, он так решил, меня просто перед фактом как бы поставил, что «все, я не готов больше». Это его выбор, я очень долго пыталась вернуть все, как было, поэтому особо нигде ничего не говорила, не писала, старалась это как-то обходить», — заявила Трусова.

О том, что спортсмены состоят в отношениях, стало известно весной 2022 года после того, как они начали выкладывать совместные фотографии из отпуска. Фигуристы тренируются у одного специалиста — Светланы Соколовской.

Также в активе Трусовой бронза чемпионата мира 2021 года и серебро чемпионата Европы 2022 года.

17 февраля Марк Кондратюк стал вторым на Спартакиаде в Тюмени. Он проиграл победителю, Евгению Семененко, 6,68 балла. Бронзовая медаль досталась Владиславу Дикиджи, уступившему 20,92 балла.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева проведет стрим для китайцев.

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