«Просто умница! Компьютер»: чемпион ОИ об игре российского хоккеиста в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников восхитился игрой российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Ну это красавец, красавец! Он-то больше командный игрок, нестандартный. Мне нравится. Он нестандартный, придумывает что-то все время. Просто умница! Компьютер, компьютер!

У них же там важен Кубок Стэнли. Команда нацеливается на кубок. Будем ждать, когда начнется плей-офф, чтобы Панарин проявил себя как лидер команды», — сказал Кожевников.

В ночь на 16 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду принимал «Оттаву Сенаторз» и одержал разгромную победу со счетом 4:0, став победителем регулярного чемпионата. Панарин стал автором шайбы.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 82 матчах НХЛ, отметившись 49 заброшенными шайбами и 71 результативной передачей. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». В гонке лучших бомбардиров НХЛ Панарин идет на четвертом месте.

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