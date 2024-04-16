Российский боец поднялся на первое место в легком весе рейтинга UFC

Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновленные рейтинги спортсменов. Так на первое место в легком весе поднялся российский боец Арман Царукян.

На турнире в Лас-Вегасе в ночь на 14 апреля поединок между Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой завершился победой россиянина раздельным решением судей.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

Также на шесть строчек в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий поднялся американец Макс Холлоуэй. На турнире в Лас-Вегасе он одололел Джастина Гейджи. Холлоуэй теперь занимает восьмое место.

Иржи Прохазка и Магомед Анкалаев теперь занимают второе и третье место соответственно в полутяжелом весе.

Ранее фанат объяснил, почему провоцировал Царукяна перед его выходом в октагон.