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Аршавин рассказал, поедет ли он на стажировку в Англию

Экс-игрок «Зенита» Аршавин не поедет на стажировку в Англию

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист и капитан сборной России Андрей Аршавин заявил, что не планирует ехать в Англию на тренерскую стажировку, передает Sport24.

«О стажировке в Англии я не думал. Пока я у Марцела Лички прошел стажировку, мне этого достаточно. Если нужно будет, то поеду в Англию», — сказал Аршавин.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. Затем он играл за лондонский «Арсенал». В 2012 он вернулся в «Зенит», в котором играл до 2015 года. Завершил Аршавин карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате».

За сборную России Аршавин провел 74 матча, забив 17 мячей.

Сейчас Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 47 очков. На втором месте идет «Краснодар». Южане отстают от клуба с берегов Невы на четыре очка.

Ранее Александр Мостовой восемь минут называл «Зенит» чемпионом из-за спора с Владиславом Радимовым.

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