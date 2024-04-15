РФС проведет переговоры с УЕФА

Представители Российского футбольного союза (РФС) отправится на чемпионат Европы 2024 года в Германию для переговоров с чиновниками из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил генсек РФС Максим Митрофанов.

По его словам, у РФС есть определенная квота для поездки на Евро-2024, от которой никто не будет отказываться.

«Там будут в том числе и протокольные мероприятия, которые разумно использовать для переговоров», — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения. В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 15 июля. Финальную игру примет Олимпийский стадион Берлина.

Ранее Гильермо Абаскалю предрекли проблемы с поиском работы.