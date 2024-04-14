Губерниев призвал «Спартак» назначить Черчесова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что на смену Гильермо Абаскалю, отправленному руководством московского «Спартака» в отставку, должен прийти Станислав Черчесов.

По его словам, данная кандидатура является самой очевидной.

«Все к этому шло. Мне кажется, что «Спартак» опоздал в очередной раз. Как-то они с задержкой принимают решения. Черчесова надо брать в «Спартак», а не заниматься ерундой», — заявил Губерниев.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. «Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее стало известно, когда «Спартак» определится с новым тренером.