Мостовой предложил «Спартаку» кандидатуру нового тренера

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью Metaratings заявил, что руководству красно-белых стоит задуматься над назначением Станислава Черчесова на должность главного тренера.

По его словам, тренировать «Спартак» должен человек, имеющий отношение к футболу.

«Я всегда буду на стороне тех, кто отдал футболу жизнь. Если речь идет о «Спартаке», то там должен работать заслуженный человек. На данный момент свободен Станислав Саламович. Если далеко не копать, я его кандидатуру одобряю» — заявил Мостовой.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее Гильермо Абаскаля назвали бездарем и худшим тренером РПЛ за последнее время.