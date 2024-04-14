Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Малкин-старший сравнил атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ

Отец Малкина заявил, что на матчах НХЛ больше шума, чем в КХЛ

close
100%
Nick Turchiaro/USA TODAY Sports/Reuters

Отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Владимир рассказал о впечатлениях от посещения матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает ТАСС.

«В Америке болельщиков больше, стадионов больше по вместимости. Все налажено на высшем уровне, там умеют все делать. Я думаю, плей-офф КХЛ и регулярка НХЛ похожи. Все зависит от стадиона — там они большие, большая атмосфера и больше шума», — сказал Малкин-старший.

В ночь с 13 на 14 апреля «Питтсбург Пингвинз» уступил «Бостон Брюинз» со счетом 4:6. Малкин провел на льду 18 минут и 4 секунды. Российский нападающий стал автором результативной передачи.

Малкин в этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 80 матчей, отметившись 25 заброшенными шайбами и 39 результативными передачами.

Хоккеист выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Он — первый российский игрок, ставший обладателем «Конн Смайт Трофи». Вместе с клубом Малкин трижды завоевал Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах.

Ранее россиянина признали третьей звездой дня в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами