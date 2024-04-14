Малкин-старший сравнил атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ

Отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Владимир рассказал о впечатлениях от посещения матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает ТАСС.

«В Америке болельщиков больше, стадионов больше по вместимости. Все налажено на высшем уровне, там умеют все делать. Я думаю, плей-офф КХЛ и регулярка НХЛ похожи. Все зависит от стадиона — там они большие, большая атмосфера и больше шума», — сказал Малкин-старший.

В ночь с 13 на 14 апреля «Питтсбург Пингвинз» уступил «Бостон Брюинз» со счетом 4:6. Малкин провел на льду 18 минут и 4 секунды. Российский нападающий стал автором результативной передачи.

Малкин в этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 80 матчей, отметившись 25 заброшенными шайбами и 39 результативными передачами.

Хоккеист выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Он — первый российский игрок, ставший обладателем «Конн Смайт Трофи». Вместе с клубом Малкин трижды завоевал Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах.

Ранее россиянина признали третьей звездой дня в НХЛ.