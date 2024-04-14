«Спартак» намерен избавиться о недавно приобретенного иностранного футболиста

Московский «Спартак» хочет расстаться с одним из легионеров в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как утверждает источник, в «Спартаке» считают трансферы вингеров Тео Бонгонда и Хесуса Медины провальными. По этой причине клуб хочет расстаться с одним из игроков предстоящим летом. Сообщается, что «красно-белые» намерены выручить с продажи футболиста хотя бы €5 млн.

Летом 2023 года Медина стал игроком «Спартака». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) парагваец провел за красно-белых 18 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

Бонгонда стал игроком «Спартака» также летом 2023 года. В текущем сезоне РПЛ полузащитник выходил на поле в 19 матчах и оформил 4+1.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в пяти матчах. В этом туре подопечные Гильермо Абаскаля проиграли занимающему последнее место «Сочи» со счетом 0:1. Команда Роберта Морено последний раз выигрывала в октябре 2023 года.

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