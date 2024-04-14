Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» намерен избавиться о недавно приобретенного иностранного футболиста

«Спартак» считает провальными трансферы Медины и Бонгонда

close
100%
Пресс-служба Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Московский «Спартак» хочет расстаться с одним из легионеров в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как утверждает источник, в «Спартаке» считают трансферы вингеров Тео Бонгонда и Хесуса Медины провальными. По этой причине клуб хочет расстаться с одним из игроков предстоящим летом. Сообщается, что «красно-белые» намерены выручить с продажи футболиста хотя бы €5 млн.

Летом 2023 года Медина стал игроком «Спартака». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) парагваец провел за красно-белых 18 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

Бонгонда стал игроком «Спартака» также летом 2023 года. В текущем сезоне РПЛ полузащитник выходил на поле в 19 матчах и оформил 4+1.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в пяти матчах. В этом туре подопечные Гильермо Абаскаля проиграли занимающему последнее место «Сочи» со счетом 0:1. Команда Роберта Морено последний раз выигрывала в октябре 2023 года.

Ранее Смородская назвала тренера «Спартака» Абаскаля сумасшедшим.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами