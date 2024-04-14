«Он вообще не тренер, сумасшедший»: экс-президент «Локо» об Абаскале

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что «Спартак» должен гнать из команды главного тренера Гильермо Абаскаля. Ее слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Конечно, Абаскаля гнать надо давно. По-моему, я одна говорю об этом круглые сутки. Он вообще не тренер. Он за полтора года не поставил игру, не сплотил команду, не умеет ничего. Это хлестаковщина — изображение того, чем он не умеет занимать. Надо сделать ему подарок в виде неустойки за расторжение контракта. Он вреда нанес столько, что никаких денег не жалко. Сумасшедший», — сказала Смородская.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в пяти матчах. В этом туре подопечные Гильермо Абаскаля проиграли занимающему последнее место «Сочи» со счетом 0:1. Команда Роберта Морено последний раз выигрывала в октябре 2023 года.

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