Россиянина признали третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала список звезд игрового дня.

Так третьей звездой дня признан российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В матче с «Сан-Хосе Шаркс» форвард отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Его команда одержала разгромную победу со счетом 6:2.

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 73 матча, отметившись 44 заброшенными шайбами и 49 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды. «Миннесота» находится вне зоны плей-офф.

Второй звездой игрового дня признан нападающий «Виннипег Джетс» Шон Монахан. В матче против «Колорадо Эвеланш» канадец оформил дубль и отметился результативной передачей. Его команда разгромила соперника со счетом 7:0.

Первой звездой игрового дня признан форвард «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози. Швейцарец в матче против «Коламбус Блю Джекетс» записал на свой счет четыре набранных очка. Он оформил дубль и отдал две результативные передачи.

Ранее Овечкин ценой повреждения спас команду в матче с «Тампой».