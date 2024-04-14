Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина признали третьей звездой дня в НХЛ

Капризов стал третьей звездой дня в НХЛ

close
100%
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала список звезд игрового дня.

Так третьей звездой дня признан российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В матче с «Сан-Хосе Шаркс» форвард отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Его команда одержала разгромную победу со счетом 6:2.

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 73 матча, отметившись 44 заброшенными шайбами и 49 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды. «Миннесота» находится вне зоны плей-офф.

Второй звездой игрового дня признан нападающий «Виннипег Джетс» Шон Монахан. В матче против «Колорадо Эвеланш» канадец оформил дубль и отметился результативной передачей. Его команда разгромила соперника со счетом 7:0.

Первой звездой игрового дня признан форвард «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози. Швейцарец в матче против «Коламбус Блю Джекетс» записал на свой счет четыре набранных очка. Он оформил дубль и отдал две результативные передачи.

Ранее Овечкин ценой повреждения спас команду в матче с «Тампой».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами