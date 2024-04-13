Загитова объяснила, зачем сходила в свадебный салон

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале заявила, что недавно сходила в свадебный салон не для того, чтобы выйти замуж.

«Для самых бдительных: думаю, что вы поняли, почему я вчера ездила в свадебный салон. И, на минуточку, платье было надето не на мне, а на моей подруге», — заявила спортсменка.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

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