Ротенберг назвал правила хоккея цирком

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что в России надо установить единые правила игры в хоккей, передает «Матч ТВ».

«В регионах играют по разным правилам. Региональная федерация сама решает, какие правила хоккея устанавливать. Это цирк. Если мы не играем по единым правилам, о каком развитии хоккея мы можем говорить?» — сказал Ротенберг.

Также Ротенберг добавил, что такого нет в других странах.

В финал текущего розыгрыша Кубка Гагарина вышел ярославский «Локомотив». За второе место в финале спорят магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист».

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее бывший российский хоккеист получил должность в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).